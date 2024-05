Isola dei Famosi - scoppia la rivolta dei naufraghi | così non si va più avanti

Isola dei Famosi, si cambia. Mentre sull’Isola continuano le dinamiche, le tensioni, le liti, arriva un cambiamento forte per il reality. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato delle difficoltà dello show per la prima volta condotto da Vladimir Luxuria. Gli ultimi due giovedì il programma non è ... Continua a leggere>>

Probabilmente sia Vladimir Luxuria che Pier Silvio Berlusconi avrebbero sperato risultati migliori, L’Isola dei Famosi 2024 è stata in gran parte rinnovata tra l’inserimento dei non Famosi come al grande Fratello 2023 e il cambio di conduzione e non solo. Eppure l’edizione, per oggi, è un flop. ... Continua a leggere>>