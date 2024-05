Un porto sicuro per anziani e malati Apre il ricovero di emergenza

(Di domenica 5 maggio 2024) Si chiama “Residenza 20“ la nuova struttura di accoglienza temporanea perdella Cooperativa La Meridiana, inaugurata ieri, nell’ambito di Casa San Pietro, in viale Cesare Battisti 86 a Monza. È destinata albreve, in caso di perdita di autonomia improvvisa di un anziano, permettendo ai caregiver di organizzarsi, sapendo i loro cari ben accuditi. La struttura su 770 metri quadrati è dotata di dieci stanze a due letti, con spazi di vita comune interni ed esterni, ambulatorio, palestra e servizi generali, in grado di accogliere 20e i loro familiari. "Uno dei momenti più critici nella vita di un anziano - dice Roberto Mauri, presidente della Cooperativa La Meridiana - è legato all’improvvisa perdita, anche parziale, dell’autonomia. Una frattura, unospedaliero prolungato, un evento ...

