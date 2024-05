L’Intelligenza artificiale e il mondo legale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Razzante* ?Intelligenza(AI) sta emergendo come una forza trasformativa in vari settori, tra cui quello. Questa tecnologia promette non solo di semplificare i processi legali, ma anche di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Tuttavia l’AI, mentre offre opportunità senza precedenti, solleva anche importanti questioni etiche e giuridiche che richiedono una ponderata considerazione. Con l’obiettivo di esplorare le sfide, le opportunità e i rischi che l’AI porta con sé per la giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini, dal 6 al 10 maggio la Biblioteca Ambrosoli di Milano ospita la seconda edizione di “Talk to the Future“. Organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, con il patrocinio di istituzioni come il Parlamento europeo, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia per l’Italia Digitale, questo ...