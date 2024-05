Trattativa per la tregua Voci di accordo - ma poi Israele frena Intesa ancora in bilico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024)imminente,fatto, anzi no. Resta sospesa nell’iperuranio la svolta che il mondo chiede, laa Gaza con la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, il ritorno a casa degli sfollati, l’arrivo degli aiuti e la fine, almeno per qualche settimana, delle operazioni militari. A far circolare la voce che Hamas avrebbe acconsentito alla prima fase, con la liberazione di 33 ostaggi in cambio di unadi 40 giorni, del via libera al rientro degli sfollati e del ritiro dell’esercito dalla parte meridionale della Striscia sono state la testata saudita Alsharq e la tv israeliana Channel 12. Il via libera, secondo queste fonti sarebbe venuto dietro assicurazioni americane, attraverso l’Egitto e il Qatar, chesarebbe stato convinto ad accettare anche ...