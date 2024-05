Sanchez tutto fumo Miki? Chi l’ha visto Cuadrado non va

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) AUDERO 6. Sorpreso tra palo e portiere in occasione del gol subito, ma gli arriva una bordata. PAVARD 6. Uno dei pochi che riesce a contenere con successo Laurienté. DE VRIJ 6. Fra i pochi a partire con le scarpe ben allacciate fin dall’inizio. BASTONI 5,5. Non proprio centratissimo, sopratnel controllo di palla. DUMFRIES 5. Si lascia rubare un pallone già in banca da Doig e spalanca le porte per l’1-0. Poco dopo si divora il pari. FRATTESI 5,5. Thorstvedt la mette sul fisico e gli crea qualche grattacapo. ASLLANI 6,5. Manda in porta Dumfries con una palla alla Calhanoglu. Replica con altre giocate simili. MKHITARYAN 6. Sotto la sufficienza non va nemmeno stavolta, anche se si vede poco. C. AUGUSTO 5,5. Non punta mai l’uomo e così non crea superiorità.5. Tanto movimento per non cavarne fuori granché. LAUTARO 5. Manda a lato la ...