Dopo le elezioni I piani della premier | promozione per Fitto Santanchè - uscita soft

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Rimpastiamo o no? La domanda se la pongono tutti: non solo analisti e cronisti, ma anche politici di maggioranza e di opposizione. La ragione è chiara: si sa che l’idea di rimettere mano alla squadra non piace alla. Si diffonde l’impressione che non tutto sia andato come doveva e lei ci tiene a comunicare l’opposto. Però è consapevole che qualcosa quasi certamente dovrà fare. Perché nel caso di rinvio a giudizioministra del Turismo, Daniela, il congedo è già stato deciso, La Russa o non La Russa, e perché qualche ministro, più precisamente Raffaelevisto che in pole position c’è solo lui, potrebbele Europee ritrovarsi promosso a commissario, liberando una seconda casella (a meno che l’inquilina di Palazzo Chigi non provi a ricucire la ferita aperta del Veneto ...