L’ex Accorsi a disposizione | Non si torna più indietro

(Di domenica 5 maggio 2024) Immobile consegnato, non sipiù: da oggi lo stabile della exnel rione Canazza – che fu Rsa comunale ed è stato poi interamente recuperato dal punta di vista strutturale – è adel raggruppamento temporaneo di imprese che comprende Fondazione San Carlo, Renovo Impresa Sociale e Cooperativa Sociale Intrecci, vale a dire il gruppo che si è aggiudicato il bando del Comune per la gestione dell’intero immobile e che ora inizierà a mettere mano ai lavori di sistemazione definitiva, con l’intenzione di partire con le attività in autunno. È il passo decisivo, sancito da una determina che ha fatto seguito al sopralluogo degli aggiudicatari, nel lungo percorso di avvicinamento alla realizzazione di quell’hub di rigenerazione urbana che è stato un punto di riferimento nei programmi di tre ...