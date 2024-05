Qui per la quinta volta La politica concreta ormai si fa a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Patrizia Toia (foto) è in corsa per le elezioni europee. Ladal 2004. Radici nella Dc, corrente di sinistra, poi Margherita e infine Pd. Dai tempi di Veltroni a Schlein, passando per Renzi, Letta, Zingaretti. Il segreto per esserci sempre? "Lavorare. Il Parlamento europeo è un impegno quotidiano, molto tecnico. Che spiego agli elettori. E poi il contatto diretto con i territori. Se passa una norma, mi chiamano. Ora c’è chi mi telefona per chiedere delle caldaie: “E adesso come la devo comprare?” Io mi informo, perché non sono un tecnico, poi spiego. Anche questo è fare l’europarlamentare" Il Pd negli anni è cambiato. Si sente ancora a casa? "Certamente. Questo è un partito plurale. A volte ci si sposta un po’ più a sinistra, o un po’ più al centro. Ma credo nel confronto, in un partito largo. Pensi all’ambiente: chi ha una ...