(Di domenica 5 maggio 2024) Persone con disabilità: la Regione sta per pubblicare un nuovo bando per l’assegnazione di un contributo a copertura delle spese per conseguire o riclassificare ledi. Il contributo, che può arrivare fino a mille euro a persona, è finanziato 31.849 euro, residuo di risorse già erogate nel 2023 dalla Regione a favore della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata. Alla stessa Consulta è affidata la gestione dell’istruttoria e la conseguente erogazione dei. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche sociali. "La Liguria è la prima Regione d’Italia ad aver adottato questo sistema, entrato ora nella sua fase operativa, per sostenere la libertà di spostamento delle persone disabili – commenta Claudio ...

Dodici patenti ritirate , dieci persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. O sotto l' effetto di droga. Sequestrato un coltello . E' accaduto nei giorni del ponte del 25 aprile, festa della Liberazione, i carabinieri di Pontassieve hanno intensificato i controlli sul territorio nei comuni di ... Continua a leggere>>

Una scuola guida di Verolanuova e altre sue filiali è nel centro del mirino della Procura di Brescia, che ha portato in carcere il titolare e richiesto altre tre misure cautelari per altrettante persone, mentre 60 sono ancora la persone indagate. La scuola, che aveva clienti da tutta Italia, ... Continua a leggere>>

Contributi per le patenti di guida speciali - La Regione Liguria pubblicherà un nuovo bando per assegnare contributi fino a mille euro alle persone con disabilità per ottenere la patente speciale di guida. L'iniziativa, finanziata con risorse res ... Continua a leggere>>

Strade al setaccio della polizia. Automobilisti “indisciplinati“. Rilevate oltre seicento infrazioni - Alta velocità, guida in stato di ebbrezza e sicurezza stradale, controlli a tappeto: rilevate oltre 600 infrazioni. Nel corso delle ultime due settimane, anche in occasione dei “ponti“ del 25 aprile e ... Continua a leggere>>

Alcoltest al Monumentale. Via 16 patenti in una notte - Sedici patenti ritirate in sei ore (con 209 punti decurtati) e nove denunciati per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio del servizio di controllo della polizia nella notte tra venerdi e sabato, a ... Continua a leggere>>