Sprint Verstappen - ma Leclerc è vicino

(Di domenica 5 maggio 2024)ovviamente si è messo avanti col lavoro: fedele alla sua personalissima tradizione, l’olandese ha vinto laRace in Florida. Non che ci sia da stupirsi: il campione del mondo uscente e rientrante resta perfettamente indifferente alle turbolenze che accompagnano Red Bull, la scuderia che ha appena perso l’artefice primo dei suoi trionfi, il progettista Mago, all’anagrafe Adrian Newey. Il messaggio è chiaro: nell’immediato nulla cambia. E buonanotte suonatori.ok. C’è però un segnale in controtendenza: nella mini gara di ieri sera, cento chilometri sul tracciato bizzarro nonché vagamente folle di Miami, la Ferrari non è stata lontana dai Bibitari. La Rossa di Charlesha conquistato, nellaRace, un dignitosissimo secondo posto. Carletto ha tentato addirittura ...

verstappen vola nelle prove libere Oggi la gara sprint e le qualifiche - MIAMI (USA). Il campione del mondo Max verstappen, su Red Bull, ha ha fatto segnare, con 1’28”595, il miglior tempo nelle prove libere del Gp di Miami, sesta prova… Leggi ... Continua a leggere>>

F1: Gp di Miami, verstappen in pole, secondo Leclerc - Non sfugge a Max verstappen la pole position per il Gran Premio di Miami: un minuto, 27 secondi e 241 per l'olandese che - come per la sprint - avrà al suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la ... Continua a leggere>>

verstappen vince la sprint di Miami davanti a Leclerc e Perez - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max verstappen inarrestabile. Il tre volte campione del mondo, dopo la pole position ottenuta venerdì, conquista la vittoria nella sprint race del Gran Premio di […] ... Continua a leggere>>