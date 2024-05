Il ritorno di Xi Jinping in Europa

Alla vigilia di Torino-Bologna , l’allenatore rossoblù Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa della sua squadra e dell’ Europa appena raggiunta aritmeticamente: “Il Bologna è tornato in Europa a distanza di 22 anni dall’ultima volta e siamo molto soddisfatti di aver scritto la storia di questo ... Continua a leggere>>

Ieri a Roma si è tenuta la prima iniziativa del Capitolo Italiano dei Friends of ERA, associazione che è stata, oltre trent’anni fa, tra i fondatori della nota Academy of European Law (ERA). Nel corso di una cena nel verde del Circolo Tennis Belle Arti, accolti dalla Chair of Friends of ERA, ... Continua a leggere>>