Cade e rovina a terra Ricoverato motociclista

(Di domenica 5 maggio 2024) Incidente per un, ieri mattina poco dopo le 10. L’uomo, 45 anni di Castelleone, ha perso il controllo della sua moto mentre stava viaggiando in direzione di Crema sulla statale Serenissima. Nell’affrontare una curva è caduto rovinosamente a. Sul posto auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema, seguiti da una pattuglia dei carabinieri. Secondo la ricostruzione, ilproveniva da Offanengo e ha perso aderenza sulla curva che immette al rondò che porta a Izano, andando fuori strada e schiantandosi contro il guardrail sulla sua destra. Nell’urto la gomma posteriore della moto si è squarciata facendo perdere al centauro il controllo della moto. Il centauro è statoin ospedale, le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti. P.G.R.