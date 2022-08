Disastro La 7 | Sirene di ambulanze e cellulari che squillano: ma cosa é successo? [VIDEO] (Di lunedì 15 agosto 2022) Agosto per La 7 é stato un piccolo Disastro. É successo tutto in diretta e sono stati minuti concitati per tutti. Scopriamo perché. La 7É successo davvero di tutto ed è successo in diretta a La7. Scopriamo insieme il Disastro nella diretta di In Onda. In Onda è il programma socio politico che va in onda su La7 a cura di Concita De Gregorio e David Parenzo. Per tutto il mese di agosto a sostituirli ci sono Marianna Aprile e Luca Telese, che fanno le veci dei padroni di casa. La coppia di conduttori piace parecchio e i temi e politici in questo momento sono caldissimi. Tutti i talk show stanno per anticipare la propria messa in onda sia su Rai, che su Mediaset, mentre La7 continua un servizio quotidiano completo di informazione e approfondimento, in vista delle elezioni del 25 settembre. La campagna ... Leggi su specialmag (Di lunedì 15 agosto 2022) Agosto per La 7 é stato un piccolo. Étutto in diretta e sono stati minuti concitati per tutti. Scopriamo perché. La 7Édavvero di tutto ed èin diretta a La7. Scopriamo insieme ilnella diretta di In Onda. In Onda è il programma socio politico che va in onda su La7 a cura di Concita De Gregorio e David Parenzo. Per tutto il mese di agosto a sostituirli ci sono Marianna Aprile e Luca Telese, che fanno le veci dei padroni di casa. La coppia di conduttori piace parecchio e i temi e politici in questo momento sono caldissimi. Tutti i talk show stanno per anticipare la propria messa in onda sia su Rai, che su Mediaset, mentre La7 continua un servizio quotidiano completo di informazione e approfondimento, in vista delle elezioni del 25 settembre. La campagna ...

