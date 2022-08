Pagelle Lazio Bologna: Immobile decisivo, Sansone sempre vivo – VOTI (Di domenica 14 agosto 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Lazio Bologna Le Pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Bologna, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lazzari, Immobile, Sansone FLOP: Maximiano, Soumaoro VOTI Lazio (3-5-2) – Maximiano 4; Lazzari 7 (83? Hysaj SV), Patric 6.5, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6 (83? Vecino SV), Cataldi 6 (66? Luis Alberto 6), Basic 5.5 (6? Provedel 6.5) ; Felipe Anderson 6 (83? Cancellieri SV), Immobile 6.5, Zaccagni 6. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lazzari,FLOP: Maximiano, Soumaoro(3-5-2) – Maximiano 4; Lazzari 7 (83? Hysaj SV), Patric 6.5, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6 (83? Vecino SV), Cataldi 6 (66? Luis Alberto 6), Basic 5.5 (6? Provedel 6.5) ; Felipe Anderson 6 (83? Cancellieri SV),6.5, Zaccagni 6. A disp.: Provedel, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Luka Romero, ...

