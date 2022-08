Gone Too Soon nuovo singolo del cantautore toscano Benedetto Pennato (Di giovedì 11 agosto 2022) nuovo inedito per il cantautore Benedetto Pennato, dal titolo “Gone Too Soon (Song for a Singing Greek)” (di B. Pennato, L. Fiorentino), una raffinata ballad dedicata a George Michael ed alla generazione cresciuta con la sua musica. Questa uscita fa da preludio all’Ep “Fuori tempo Vol.1 – Barchette di carta”, in fase di finalizzazione e che uscirà a settembre 2022. Arrangiamento e missaggio a cura di Lorenzo Fiorentino (Copertina di Alfredo Orlandi, disegnatore di Martyn Mystere, Sergio Bonelli Editore). Il brano, presente nelle classifiche indipendenti web, è già disponibile in tutti gli store digitali. “Ho cominciato a scrivere questo pezzo a giugno dello scorso anno – racconta Benedetto – quando, in un gioco di rimandi incrociati, tra i miei ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 agosto 2022)inedito per il, dal titolo “Too(Song for a Singing Greek)” (di B., L. Fiorentino), una raffinata ballad dedicata a George Michael ed alla generazione cresciuta con la sua musica. Questa uscita fa da preludio all’Ep “Fuori tempo Vol.1 – Barchette di carta”, in fase di finalizzazione e che uscirà a settembre 2022. Arrangiamento e missaggio a cura di Lorenzo Fiorentino (Copertina di Alfredo Orlandi, disegnatore di Martyn Mystere, Sergio Bonelli Editore). Il brano, presente nelle classifiche indipendenti web, è già disponibile in tutti gli store digitali. “Ho cominciato a scrivere questo pezzo a giugno dello scorso anno – racconta– quando, in un gioco di rimandi incrociati, tra i miei ...

