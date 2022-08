Attacco feroce contro Edoardo Tavassi | Offese pesanti in pubblico | rischia la querela

(Di giovedì 11 agosto 2022) Brutto episodio con protagonista l’ex naufragoe non solo: potrebbe scattare la denuncia dopo le graviinL’ex naufrago(screenshot)I naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi continuano a far discutere ad ormai più di un mese dal gran finale. Ancora una volta al centro della polemica è finitoanche se indirettamente. L’ex concorrente del noto reality di Canale 5 è stato infatti pesantemente offeso da Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Il noto gruppo musicale si è lasciato andare a commenti velenosi nel corso di un loro evento live sul palco anche nei confronti di altri ex naufraghi. Parole moltocheno di spingere tutti i ...

dolores20943592 : RT @ClaudioDeglinn2: “Biden è un criminale di guerra” Il feroce attacco al vecchio derelitto di Washington di Roger Waters storico bassista… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: “Biden è un criminale di guerra” Il feroce attacco al vecchio derelitto di Washington di Roger Waters storico bassista… - pola1945 : RT @ClaudioDeglinn2: “Biden è un criminale di guerra” Il feroce attacco al vecchio derelitto di Washington di Roger Waters storico bassista… - ariolele : RT @ClaudioDeglinn2: “Biden è un criminale di guerra” Il feroce attacco al vecchio derelitto di Washington di Roger Waters storico bassista… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: “Biden è un criminale di guerra” Il feroce attacco al vecchio derelitto di Washington di Roger Waters storico bassista… -

Il Fatto Quotidiano

Mentre i movimenti ambientalisti da settimane protestano contro il tour e continuano ad attaccare in maniera ancheJovanotti, nella discussione è entrato a gamba tesa Mario Tozzi, divulgatore ...Capocasa, ha colpito il giovane cittadino extracomunitario resosi responsabile di un, connaturato da una particolare violenza, tanto da provocare nella vittima lesioni guaribili in non ... Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle… Nope è ispirato a una storia vera Il film di Jordan Peele fantasia e realtà si intersecano, vediamo in che misura!“A stupirmi non sono stati gli attacchi, diretti e feroci, del Vice Presidente del Consiglio Regionale, l’aquilano Roberto Santangelo, e del Capogruppo di ...