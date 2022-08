Più piste e città a misura di bici entro il 2026: cosa c’è nel piano generale della mobilità ciclistica in arrivo (Di lunedì 8 agosto 2022) La bicicletta come principale mezzo di trasporto per le città italiane. Meno inquinamento, strade più sicure e presto con centinaia di piste ciclabili in più. È questo l’obiettivo del piano generale della mobilità ciclistica che il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha presentato in un’intervista a Repubblica. Un progetto per il quale è prevista una spesa pari a un miliardo e 154 milioni di euro che si propone di cambiare volto alle strade italiane. Un piano «giustamente ambizioso» secondo Giovannini che sarà finanziato con i fondi già stanziati dai vari decreti a partire dal 2018 ai quali verranno aggiunti 400 milioni di euro previsti dal ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Lacletta come principale mezzo di trasporto per leitaliane. Meno inquinamento, strade più sicure e presto con centinaia diciclabili in più. È questo l’obiettivo delche il ministro delle Infrastrutture esostenibile, Enrico Giovannini, ha presentato in un’intervista a Repubblica. Un progetto per il quale è prevista una spesa pari a un miliardo e 154 milioni di euro che si propone di cambiare volto alle strade italiane. Un«giustamente ambizioso» secondo Giovannini che sarà finanziato con i fondi già stanziati dai vari decreti a partire dal 2018 ai quali verranno aggiunti 400 milioni di euro previsti dal ...

