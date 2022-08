Buono benzina su WhatsApp: attenti alla pericolosa con sms (Di lunedì 8 agosto 2022) Scopriamo come funziona la nuova truffa del Buono benzina. Tutti i dettagli sul raggiro che sta circolando vertiginosamente su WhatsApp. Molte persone sono ancora oggi vittime di truffe. In particolare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 8 agosto 2022) Scopriamo come funziona la nuova truffa del. Tutti i dettagli sul raggiro che sta circolando vertiginosamente su. Molte persone sono ancora oggi vittime di truffe. In particolare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #BUONO #BENZINA su WhatsApp, ma è una #TRUFFA. Attenzione a cliccare sul link: rubati dati personali e bancari https://… - Anto_Eith : @Tacco75 @LegaSalvini Il buono elimina accise sulla benzina non c’è come premio? Allora non partecipo ?? - ilmessaggeroit : #BUONO #BENZINA su WhatsApp, ma è una #TRUFFA. Attenzione a cliccare sul link: rubati dati personali e bancari - solomotori : Buono benzina su WhatsApp, ma è una truffa - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Buono benzina su WhatsApp, ma è una truffa - Attualità - -