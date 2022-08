Coppa Italia, Trentaduesimi: bene Parma e Monza, disastro Verona (Di domenica 7 agosto 2022) Terza serata dei Trentaduesimi della Coppa Italia: avanti Parma, Monza e Ascoli, crolla il Verona Ha preso il via la Coppa Italia anche per le squadre di Serie A, impegnate nel turno diretto dei Trentaduesimi di finale. Ecco i risultati della terza serata che si aggiungono alle gare già disputate nei giorni precedenti: DOMENICA 7 AGOSTO Venezia-Ascoli 2-3 (30? Saric, 70? Falzerano, 88?, 89? Mikaelsson, 92? aut. Baudouin) Verona-Bari 1-4 (16? Lasagna, 30? Folorunsho, 44?, 53? rig. 78? Cheddira) Salernitana-Parma 0-2 (59? Camara, 74? Mihaila) Monza-Frosinone 3-2 (25? rig. Valoti, 43? Caprari, 52? Haoudi, 56? Kone, 83? Gytkjaer) SABATO 6 AGOSTO Pisa-Brescia 1-4 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Terza serata deidella: avantie Ascoli, crolla ilHa preso il via laanche per le squadre di Serie A, impegnate nel turno diretto deidi finale. Ecco i risultati della terza serata che si aggiungono alle gare già disputate nei giorni precedenti: DOMENICA 7 AGOSTO Venezia-Ascoli 2-3 (30? Saric, 70? Falzerano, 88?, 89? Mikaelsson, 92? aut. Baudouin)-Bari 1-4 (16? Lasagna, 30? Folorunsho, 44?, 53? rig. 78? Cheddira) Salernitana-0-2 (59? Camara, 74? Mihaila)-Frosinone 3-2 (25? rig. Valoti, 43? Caprari, 52? Haoudi, 56? Kone, 83? Gytkjaer) SABATO 6 AGOSTO Pisa-Brescia 1-4 ...

