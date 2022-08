Amichevole Vicenza-Milan 1-4: poker del Diavolo su autogol | LIVE NEWS (Di sabato 6 agosto 2022) Il LIVE dell'Amichevole Vicenza-Milan, partita in programma alle ore 19:00 allo stadio 'Romeo Menti'. La diretta del match minuto per minuto Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Ildell', partita in programma alle ore 19:00 allo stadio 'Romeo Menti'. La diretta del match minuto per minuto

AntoVitiello : #Milan arrivato allo stadio Romeo Menti per l'amichevole contro il Vicenza @MilanNewsit - gaetano_paola : @Theo19K @angelo_a22 ti esalti per un gioco in una amichevole d'estate contro il Vicenza.....poi oh! ognuno la pens… - NuzzoMK42 : @tvdellosport telecronista di Vicenza-Milan, datti una calmata che è un’amichevole di merda. E non sei su MilanChannel - quellaconlam : ho visto ben 1 minuto e mezzo dell'amichevole con il Vicenza: il Milan più forte di sempre - gaetano_paola : @Theo19K @angelo_a22 scusatemi non vorrei rovinarvi la festa ma è un'amichevole contro il Vicenza.......purché esaltarsi?!..... -