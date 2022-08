Coronavirus in Italia, contagi e vittime in aumento: 64 mila casi e 190 decessi (Di martedì 2 agosto 2022) Sono 64.861 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 18.813. Le vittime sono 190 , in aumento ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 agosto 2022) Sono 64.861 i nuovida Covid registrati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri iati erano stati 18.813. Lesono 190 , in...

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - Nat_Casatelli : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 agosto: 64.861 nuovi casi, i morti sono 190 - Hygbor : Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 agosto: 64.861 nuovi casi, i morti sono 190 | Sky TG24 - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 agosto: 64 - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 64.861 contagi e 190 morti per Coronavirus -