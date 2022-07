"Le accuse di ingerenze in Italia sono assurde". Peskov sul caso Lega-Russia (Di sabato 30 luglio 2022) Le accuse d'ingerenza della Russia in Italia «sono assurde». Lo ha dichiarato all'AGI il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ribadendo che la Russia «non interferisce nella politica Italiana». Queste accuse, denuncia Peskov, «sembrano più che altro un tributo alla moda di incolpare la Russia per tutto e ovunque». Alla domanda di commentare i Legami della Lega Nord con la rappresentanza diplomatica della Federazione a Roma, il portavoce si è limitato a rispondere che «è meglio chiedere all'ambasciata stessa». Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Led'ingerenza dellain». Lo ha dichiarato all'AGI il portavoce del Cremlino, Dmitri, ribadendo che la«non interferisce nella politicana». Queste, denuncia, «sembrano più che altro un tributo alla moda di incolpare laper tutto e ovunque». Alla domanda di commentare imi dellaNord con la rappresentanza diplomatica della Federazione a Roma, il portavoce si è limitato a rispondere che «è meglio chiedere all'ambasciata stessa».

