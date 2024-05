Superbonus come il Vajont E Giorgetti lo spalma su dieci anni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arriva l’ennesima stretta, la quarta del governo Meloni, sule, inevitabilmente, scoppiano le polemiche. Il tutto avviene di buon mattino quando il ministro dell’Economia, Giancarlo, si fa vedere alla Commissione Finanze del Senato per dare il suo via libera all’emendamento chesu 10, e non più su quattro, i crediti maturati con il maxi incentivio. Stop anche alle deroghe parlamentari, assicura il ministro, che paragona la maxi-detrazione del 110% al: "La diga l’abbiamo messa ma la valanga era già partita". Un confronto che indigna l’opposizione: "Poteva risparmiarsela" dice il 5s triestino Patuanelli. "Battuta fuori luogo, sarebbe bene chiedere scusa", rincara il Dem Boccia. Ma non mancano le preoccupazioni anche da parte delle imprese: il provvedimento ...

