Ultime Notizie Roma del 28-07-2022 ore 15 | 10

(Di giovedì 28 luglio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 28 luglio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in apertura il centro-destra ha trovato l’accordo Sul candidato premier ma una nuova bufera travolto La lega si parla infatti di probabili intromissioni russe sulla crisi di governo con dichiarazioni di Matteo Salvini che non sono sembrate una smentita la politica internazionale prescinde dai governi ha detto noi siamo europeisti atlantisti ma questo non significa non voler buoni rapporti con Putin La guerra è finita prima o poi è chi ha sbagliato pagherà a che ora è ancora più scompiglio c’è un articolo pubblicato dalla stampa in cui viene raccontato che la Russia avrebbe interferito chiedendo alla lega di ritirare i suoi ministri per creare una crisi di governo circa un mese prima che questa effettivamente accadesse constatazioni che l’idea del ...