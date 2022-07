Tre giorni di riposo per il Napoli, ma non per il nuovo acquisto: programma personalizzato a Castel Volturno (Di martedì 19 luglio 2022) Il Napoli ha concluso quest’oggi il ritiro di Dimaro Folgarida: dopo l’ultimo allenamento mattutino, la squadra è partita per far ritorno in città. La squadra era arrivata in Trentino Alto-Adige lo scorso 8 luglio e in Val di Sole ha svolto le prime due amichevoli stagionali: 10-0 contro l’Anaune Val di Non e 4-1 contro il Perugia, squadra di Serie B. Due primi test abbastanza agevoli, prima di sfidare avversari di maggior calibro nel ritiro di Castel di Sangro. Infatti, gli azzurri si riposeranno per pochi giorni, per poi ripartire alla volta dell’Abruzzo per il secondo ritiro precampionato: partenza prevista per sabato 23 luglio e ritorno fissato a sabato 6 agosto, giusto una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A (il Napoli però giocherà il 15 contro il Verona). Leo Ostigard Un calciatore ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Ilha concluso quest’oggi il ritiro di Dimaro Folgarida: dopo l’ultimo allenamento mattutino, la squadra è partita per far ritorno in città. La squadra era arrivata in Trentino Alto-Adige lo scorso 8 luglio e in Val di Sole ha svolto le prime due amichevoli stagionali: 10-0 contro l’Anaune Val di Non e 4-1 contro il Perugia, squadra di Serie B. Due primi test abbastanza agevoli, prima di sfidare avversari di maggior calibro nel ritiro didi Sangro. Infatti, gli azzurri si riposeranno per pochi, per poi ripartire alla volta dell’Abruzzo per il secondo ritiro precampionato: partenza prevista per sabato 23 luglio e ritorno fissato a sabato 6 agosto, giusto una settimana prima dell’inizio del campionato di Serie A (ilperò giocherà il 15 contro il Verona). Leo Ostigard Un calciatore ...

