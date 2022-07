Un'ora di colloquio tra Draghi e Mattarella dopo il voto al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Fallito l'ultimo tentativo di mediazione in extremis, portato avanti in mattinata dal ministro pentastellato per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che però si infrange contro il niet di Mario Draghi (ma non mancano critiche e perplessità anche tra le forze di maggioranza), il Senato conferma la fiducia al governo con 172 voti a favore. I 61 Senatori del Movimento 5 stelle, pur perdendo un altro pezzo, la senatrice Cinzia Leone che passa con Di Maio, si presentano compatti e senza defezioni all'appuntamento e, come preannunciato, non partecipano al voto (15 risultano in missione o in congedo, tra cui il ministro Stefano Patuanelli, e 46 gli assenti 'ingiustificati'). E mentre in Aula è ancora in corso la 'chiama', seppur alla fase finale, con la presidente Casellati che non ha ancora letto l'esito ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Fallito l'ultimo tentativo di mediazione in extremis, portato avanti in mattinata dal ministro pentastellato per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che però si infrange contro il niet di Mario(ma non mancano critiche e perplessità anche tra le forze di maggioranza), ilconferma la fiducia al governo con 172 voti a favore. I 61ri del Movimento 5 stelle, pur perdendo un altro pezzo, la senatrice Cinzia Leone che passa con Di Maio, si presentano compatti e senza defezioni all'appuntamento e, come preannunciato, non partecipano al(15 risultano in missione o in congedo, tra cui il ministro Stefano Patuanelli, e 46 gli assenti 'ingiustificati'). E mentre in Aula è ancora in corso la 'chiama', seppur alla fase finale, con la presidente Casellati che non ha ancora letto l'esito ...

