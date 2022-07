Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono davvero lasciati? Parla Federica Aversano (Di martedì 5 luglio 2022) Matteo Ranieri e Valeria Cardone sono stati tra i protagonisti di quest'ultima edizione di Uomini e Donne. I due hanno lasciato lo studio insieme per iniziare il loro percorso da coppia al di fuori del programma, ma qualcosa sembra essere andato storto. Ma la reazione di Federica Aversano è stata veramente epica. Chi ha seguito l'ultima stagione di Uomini e Donne saprà bene come è stato il percorso dell'ex tronista Matteo Ranieri. Un percorso fatto di alti e bassi, ma poi a un certo punto ha dovuto fare una scelta. Già, perché è proprio così che funziona. Una volta conosciute le varie corteggiatrici, il tronista deve decidere, alla fine del suo percorso, con chi vuole continuare a vedersi al di fuori del programma, e con chi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 luglio 2022)stati tra i protagonisti di quest'ultima edizione di Uomini e Donne. I due hanno lasciato lo studio insieme per iniziare il loro percorso da coppia al di fuori del programma, ma qualcosa sembra essere andato storto. Ma la reazione diè stata veramente epica. Chi ha seguito l'ultima stagione di Uomini e Donne saprà bene come è stato il percorso dell'ex tronista. Un percorso fatto di alti e bassi, ma poi a un certo punto ha dovuto fare una scelta. Già, perché è proprio così che funziona. Una volta conosciute le varie corteggiatrici, il tronista deve decidere, alla fine del suo percorso, con chi vuole continuare a vedersi al di fuori del programma, e con chi ...

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : U&D, Federica Aversano sul presunto addio tra Matteo Ranieri e Valeria: 'Me ne dispiace' - infoitcultura : Uomini e Donne, il commento di Federica Aversano sulla crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi? Arriva il commento di Federica Aversano | MondoTV 24… - MondoTV241 : Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone in crisi? Arriva il commento di Federica Aversano #matteoranieri… - zazoomblog : Uomini e Donne dubbi sulla storia tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone: la reazione di Federica Aversano - #Uomini… -