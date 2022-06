Villa Bonelli, l’enoteca wine-bar per gli amanti di vini naturali (Di giovedì 30 giugno 2022) Naturavino riparte da Villa Bonelli. l’enoteca wine-bar, già punto di riferimento del quartiere Marconi, si è spostata a pochi chilometri di distanza in un locale più ampio, capace di accogliere le centinaia di etichette in lista e un pubblico sempre più interessato al bere naturale. Padroni di casa, Massimo Ambra, che già i più affezionati hanno avuto modo di conoscere nello storico locale di Marconi, a cui si è aggiunto Gino Manfredi, esperto comunicatore del vino. Entrambi appassionati di vini naturali, attraverso questa esperienza di condivisione e convivialità vogliono valorizzare i vitigni autoctoni e il lavoro di vignaioli ancora poco conosciuti facendo scoprire le loro etichette al grande pubblico. LA CANTINAGià dal nome, l’intenzione è chiara: “Naturavino è la sintesi di ciò ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 giugno 2022) Naturavino riparte da-bar, già punto di riferimento del quartiere Marconi, si è spostata a pochi chilometri di distanza in un locale più ampio, capace di accogliere le centinaia di etichette in lista e un pubblico sempre più interessato al bere naturale. Padroni di casa, Massimo Ambra, che già i più affezionati hanno avuto modo di conoscere nello storico locale di Marconi, a cui si è aggiunto Gino Manfredi, esperto comunicatore del vino. Entrambi appassionati di, attraverso questa esperienza di condivisione e convivialità vogliono valorizzare i vitigni autoctoni e il lavoro di vignaioli ancora poco conosciuti facendo scoprire le loro etichette al grande pubblico. LA CANTINAGià dal nome, l’intenzione è chiara: “Naturavino è la sintesi di ciò ...

GiancarloPoli7 : @fabrizietto67 @vevafra Cmq alle 15, villa bonelli ancora 40 gradi - BarlettaLiveIt : Valorizzazione villa Bonelli, ammesso a finanziamento l'intervento - Periferiacapit1 : Sabato e Domenica a #VillaBonelli. Aperitivi, arte e giochi per i più piccoli. #Magliana - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac #RomaTPL ??Traffico intenso in via della #Magliana tra via di Villa Bonelli e l'autostrad… - 45acpjoe : @DrTocca @antonellachiod2 @Elena16904108 @NamasteDavide @giovannicoviel1 @prokofiev95 @SSpilabotte @AquilottoEddy… -