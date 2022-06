(Di mercoledì 29 giugno 2022), 29 giu (Adnkronos) - "Chiedere al Governo di adottare misure adatte a contrastare il collasso ecoclimatico. Evitare che nei prossimi anni in Italia milioni di persone muoiano a causa delle ondate di calore, della siccità e della conseguente mancanza di acqua e cibo". Questo il motivo che ha spinto gli attivisti di Ultima Generazione a bloccare di nuovo il Gra dinel giorno di San Pietro e Paolo, mentre alcunini cercavano refrigerio alle temperature torride andando al mare e altri si recavano al lavoro. "Alle 7:00 - spiegano gli attivisti - siamo arrivati in prossimità dell'uscita 31-32: uno di noi ha rallentato il traffico, suonando un fischietto e invitando con la mano gli automobilisti a fermarsi, mentre gli altri formavano una catena umana, tenendosi per mano. Così abbiamo pian piano e pacificamente invaso la ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Roma, ambientalisti bloccano il Gra - StraNotizie : Roma, ambientalisti bloccano il Gra - lifestyleblogit : Roma, ambientalisti bloccano il Gra - - italiaserait : Roma, ambientalisti bloccano il Gra - TV7Benevento : Roma, ambientalisti bloccano il Gra - -

Una soluzione, quella del nucleare, fortemente contestata dagli, ma che potrebbe ... Antonio Tajani , in collegamento con l'Assemblea generale di Elettricità Futura, a. Calenda: ...Nuovo blitz deglisul Grande raccordo anulare di, il terzo in pochi giorni. Alle 7.30 un gruppo di persone ha provato a bloccare la corsia interna del Gra all'altezza della Pisana. Sul posto sono ...(Adnkronos) – “Chiedere al Governo di adottare misure adatte a contrastare il collasso ecoclimatico. Evitare che nei prossimi anni in Italia milioni di persone muoiano a causa delle ondate di calore, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...