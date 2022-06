Calciomercato, se ne va dopo l’operazione Lukaku: club esterrefatto (Di lunedì 27 giugno 2022) l’operazione che ha riportato Lukaku all’Inter rischia di avere parecchie conseguenze. Subito dopo il trasferimento ecco l’addio sospetto. Una delle telenovela di mercato più seguite in questa prima fase di sessione estiva è stata senza dubbio quella riguardante Romelu Lukaku. Il ritorno dell’attaccante belga all’Inter, in prestito dal Chelsea, ha tenuto col fiato sospeso i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 giugno 2022)che ha riportatoall’Inter rischia di avere parecchie conseguenze. Subitoil trasferimento ecco l’addio sospetto. Una delle telenovela di mercato più seguite in questa prima fase di sessione estiva è stata senza dubbio quella riguardante Romelu. Il ritorno dell’attaccante belga all’Inter, in prestito dal Chelsea, ha tenuto col fiato sospeso i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Corriere : Acerbi e il Milan 10 anni dopo: i problemi con l’alcol, la 13 di Nesta e un treno che ripassa - Gazzetta_it : Juve, le prossime mosse dopo l’affare Di Maria #calciomercato - DiMarzio : ???? @Inter: le parole dell'agente di #Radu dopo l'incontro in sede con la @USCremonese: 'C’è un accordo di massima'… - sportli26181512 : Sassuolo: Simeone si fa sotto per un attaccante: Secondo quanto riferisce As, aumentano gli estimatori all'estero p… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Juventus #sportmediaset ?? 'Sta per arrivare la tanto attesa fumata bianca per #DiMaria. Sarà il 5° ca… -