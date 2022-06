Di Marzio: pronto il rinnovo di Meret, sarà il portiere del Napoli fino al 2027 (Di domenica 26 giugno 2022) L’addio di Ospina – che dovrebbe andare a giocare a Dubai, all’AlNasr – spalanca le porte del rinnovo ad Alex Meret. Lo annuncia Gianluca Di Marzio. Per l’esperto di calciomercato è pronto il rinnovo del portiere friulano che a questo punto sarà il titolare del Napoli certamente nella prossima stagione. Dovrebbe prolungare fino al 2027. Arrivò con Ancelotti, dopodiché – dopo l’esonero del tecnico del Madrid – è cominciato il declino di Meret. Cominciato prima con Gattuso e poi con Spalletti. Entrambi i tecnci gli hanno preferito Ospina. Adesso, però, le cose sembrano cambiate. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) L’addio di Ospina – che dovrebbe andare a giocare a Dubai, all’AlNasr – spalanca le porte delad Alex. Lo annuncia Gianluca Di. Per l’esperto di calciomercato èildelfriulano che a questo puntoil titolare delcertamente nella prossima stagione. Dovrebbe prolungareal. Arrivò con Ancelotti, dopodiché – dopo l’esonero del tecnico del Madrid – è cominciato il declino di. Cominciato prima con Gattuso e poi con Spalletti. Entrambi i tecnci gli hanno preferito Ospina. Adesso, però, le cose sembrano cambiate. L'articolo ilsta.

