Di Maio annuncia la scissione: "M5s ambiguo in politica estera, dovevamo scegliere da che parte stare". E sul progetto futuro: "No a populismi. E uno non vale l'altro" (Di martedì 21 giugno 2022) "Lascio il Movimento 5 stelle", "è una scelta sofferta". Luigi Di Maio ha ufficializzato l'addio al Movimento 5 stelle incontrando i giornalisti all'Hotel Bernini di Roma. E rivolgendosi ai colleghi intorno ha aggiunto: "Lasciamo quella che da domani non sarà più la prima forza in Parlamento". Quindi è partito da quelle che per lui sono le ragioni dello strappo: "In questi mesi la prima forza politica in Parlamento aveva il dovere di sostenere il governo senza ambiguità. Abbiamo scelto di fare un'operazione verità, partendo proprio dall'ambiguità in politica estera del M5s. In questo momento storico sostenere i valori europeisti e atlantisti non può essere una colpa". E ancora: "Pensare di picconare la stabilità del governo solo per ragioni legate alla crisi di consenso è da irresponsabili".

