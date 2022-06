(Di mercoledì 15 giugno 2022)ha recentemente chiestoattraverso i social media per aver detto che glianziani sono cotretti a combattere con 'una certa forma di'. L'autorePaterson ha rilasciato una serie di post di scuse per i commenti suglie sulche ha recentemente fatto durante un'intervista del Sunday Times. Lo scrittore, considerato uno dei più importanti autori di thriller del nostro tempo, ha esordito ammettendo che ciò che ha detto è sbagliato per poirsi con il pubblico e i suoi fan. "Mi scuso per aver detto che glipiù anziani che hanno difficoltà a trovare lavoro sono ostacolati da ...

Pubblicità

RichardMcSundy : RT @OizaQueensday: James Patterson, uno degli autori più pagati negli USA dice che gli uomini bianchi subiscono razzismo perché ora “se sei… - adatit1 : RT @OizaQueensday: James Patterson, uno degli autori più pagati negli USA dice che gli uomini bianchi subiscono razzismo perché ora “se sei… - innerg0ddess : RT @OizaQueensday: James Patterson, uno degli autori più pagati negli USA dice che gli uomini bianchi subiscono razzismo perché ora “se sei… - folucar : RT @OizaQueensday: James Patterson, uno degli autori più pagati negli USA dice che gli uomini bianchi subiscono razzismo perché ora “se sei… - _wTf3_ : RT @OizaQueensday: James Patterson, uno degli autori più pagati negli USA dice che gli uomini bianchi subiscono razzismo perché ora “se sei… -

Movieplayer.it

...e Ben Barnes ( Shadow and Bone ) saranno gli interpreti di un episodio realizzato da Lee(... La prefazione è scritta daCameron mentre la postfazione porta la firma di Tom Cruise. All'...(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309) Alex Cross - La memoria del killer Thriller di Rob Cohen con Tyler Perry, Edward Burns e Jean Reno, dal romanzo di. Il detective Alex Cross ... James Patterson si scusa: "Non credo che ci sia del razzismo contro gli scrittori bianchi" James Patterson ha recentemente chiesto scusa attraverso i social media per aver detto che gli scrittori bianchi anziani sono cotretti a combattere con 'una certa forma di razzismo'. L'autore James Pa ...James Patterson by James Patterson - The Stories of My Life, c'è grande attesa per il memoir dell'autore che ha scritto oltre un centinaio di bestseller del New York Times. "Crescendo, non avevo alcun ...