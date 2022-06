La folle corsa del camion avvolto dalle fiamme, e la cittadina diventa un inferno di fuoco: il (Di martedì 14 giugno 2022) Le immagini mostrano un'autocisterna carica di carburante che, avvolta dalle fiamme, sfreccia a tutta velocità attraverso una strada cittadina. Il filmato è stato girato in Pakistan. Non si hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Le immagini mostrano un'autocisterna carica di carburante che, avvolta, sfreccia a tutta velocità attraverso una strada. Il filmato è stato girato in Pakistan. Non si hanno ...

