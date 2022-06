Spada di Damocle sulla regolarità delle elezioni per i ritardi del voto a Palermo (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Procedono lentamente verso la normalità le operazioni di voto a Palermo, ma, ancor prima dell'apertura delle urne, pende la Spada di Damocle di eventuali irregolarità in grado di "falsare" la tornata elettorale. "Sono stati nominati tutti i 600 presidenti di sezione nel capoluogo siciliano", ha fatto sapere la prefettura, smentendo le notizie di accorpamenti tra i seggi che avevano cominciato a girare qualche ora dopo che il voto amministrativo nel capoluogo siciliano era andato in tilt per la fuga dai seggi di presidenti e scrutatori. La svolta è giunta tra le 14 e le 14.30, dopo 7 ore che hanno visto gli elettori respinti in decine di sezioni sparse per la città. In circa 150 tra presidenti e scrutatori, secondo le ultime stime fornite all'AGI dalla macchina ... Leggi su agi (Di domenica 12 giugno 2022) AGI - Procedono lentamente verso la normalità le operazioni di, ma, ancor prima dell'aperturaurne, pende ladidi eventuali irin grado di "falsare" la tornata elettorale. "Sono stati nominati tutti i 600 presidenti di sezione nel capoluogo siciliano", ha fatto sapere la prefettura, smentendo le notizie di accorpamenti tra i seggi che avevano cominciato a girare qualche ora dopo che ilamministrativo nel capoluogo siciliano era andato in tilt per la fuga dai seggi di presidenti e scrutatori. La svolta è giunta tra le 14 e le 14.30, dopo 7 ore che hanno visto gli elettori respinti in decine di sezioni sparse per la città. In circa 150 tra presidenti e scrutatori, secondo le ultime stime fornite all'AGI dalla macchina ...

