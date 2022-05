La Russa svela il retroscena: "Ce li prendiamo casa per casa", ecco che cosa vuole fare (Di sabato 28 maggio 2022) C'è un frammento di conversazione che segna il contorno della partita che si giocherà nel centrodestra in vista delle elezioni politiche. Lo riporta un retroscena del Foglio. In un contesto convivale, il party di compleanno di Silvia Cirocchi, compagna dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, Ignazio La Russa ragionando di Lega avrebbe detto: «Al centro Sud è in picchiata e senza classe dirigente, al Nord è ancora un sindacato del territorio, ma li stiamo prendendo: comune per comune, casa per casa». Notazione informale madi contenuto politico: La Russa è da sempre un pilastro della destra milanese in tutte le sue evoluzioni nel tempo. Da An a Fdi. Dunque, al di là del contesto mondano, definisce il cuore della contesa, acchiappare gli elettori del Nord, culla nativa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) C'è un frammento di conversazione che segna il contorno della partita che si giocherà nel centrodestra in vista delle elezioni politiche. Lo riporta undel Foglio. In un contesto convivale, il party di compleanno di Silvia Cirocchi, compagna dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, Ignazio Laragionando di Lega avrebbe detto: «Al centro Sud è in picchiata e senza classe dirigente, al Nord è ancora un sindacato del territorio, ma li stiamo prendendo: comune per comune,per». Notazione informale madi contenuto politico: Laè da sempre un pilastro della destra milanese in tutte le sue evoluzioni nel tempo. Da An a Fdi. Dunque, al di là del contesto mondano, definisce il cuore della contesa, acchiappare gli elettori del Nord, culla nativa ...

