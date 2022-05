Del Genio: “In Conference League si arriva dopo le delusioni. Folle porlo come obiettivo” (Di sabato 28 maggio 2022) Paolo Del Genio parla della vittoria della Conference League da parte della Roma: “Non può essere un obiettivo, ma giusto festeggiare“. Il giornalista durante A tutto Napoli su Tele A, ha detto: “Fanno bene i romanisti a festeggiare la vittoria della Uefa Conference League. Però bisogna ricordare che per arrivare a giocarsi quella coppa bisogna arrivare settimi in campionato. Questo significa che ci si arriva dopo tante partite perse e tante delusioni. Inoltre chi arriva settimo vuole dire che non è arrivato in Champions League“. Secondo Del Genio se ci si trova a “giocare la Conference League è giusto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022) Paolo Delparla della vittoria dellada parte della Roma: “Non può essere un, ma giusto festeggiare“. Il giornalista durante A tutto Napoli su Tele A, ha detto: “Fanno bene i romanisti a festeggiare la vittoria della Uefa. Però bisogna ricordare che perre a giocarsi quella coppa bisognare settimi in campionato. Questo significa che ci sitante partite perse e tante. Inoltre chisettimo vuole dire che non èto in Champions“. Secondo Delse ci si trova a “giocare laè giusto ...

