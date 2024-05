C’è vita vera dietro ai numeri di ogni strage

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Casteldaccia (Palermo), 7 maggio 2024 - La questione è che, dopo un po’, sono solo. Che sconcertano, indignano, ci mancherebbe. Ma. Lo scorso anno in Italia ci sono stati 1.041 morti sul lavoro. Diciamolo meglio: sono morti “di” lavoro. Fra queste mille e più persone, quanti nomi ricordiamo? Quali volti? Noi narratori, trasformiamo i fatti in romanzi in cui il lettore si possa identificare. Entrare in empatia. Per salvare dalla dimenticanza i cinque morti più un ferito grave di ieri, dovrei trasformarli in personaggi. Per prima cosa gli darei un nome: uno lo chiamerò Giulio. E un’età: 45 anni. Un bisogno semplice da soddisfare: pagare il mutuo. Ieri mattina si è alzato prima dell’alba, dopo poche ore di sonno. Ha fatto tardi per riparare la bicicletta del figlio più piccolo. È scassata e il bambino ne vorrebbe una nuova, ma non si può. ...