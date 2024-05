La Virtus si affida alle mani del guru Banchi Da Lundberg a Mickey | quante soluzioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Una delle principali abilità che Lucasta mettendo in mostra a Basketcity è quella di recuperare giocatori che dal punto di vista dell’autostima erano nel pieno della crisi e sembravano essere irrecuperabili. Il primo segnale di questa capacità è arrivata ad inizio stagione, quando con grande pazienza ha atteso la ripresa di Iffe. Una operazione che si è rivelata fondamentale dato che senza il contributo della guardia danese lanon sarebbe arrivata nona in Eurolega e in Italia domenica scorsa non avrebbe chiuso la regular season al primo posto. Un intervento simile il coach grossetano l’ha messo a segno anche con Abi Abass. Complici due lunghi infortuni, l’ala bianconera arrivava da un finale della passata stagione non particolarmente brillante e le prime uscite di questa annata sportiva sembravano ...