Seconda categoria - campo ancora da decidere Codigores - finale col Real San Clemente Rimini

(Di martedì 7 maggio 2024) Lae se vuole coronare il sogno di tornare in Prima, domenica prossima dovrà battere ilSandiin unda individuare, a metà strada fra le due formazioni. L’inizio della gara è già previsto per le 16,30 mentre la Federazione ha anche fissato il costo del biglietto di ingresso a 8 euro e sarà una partita secca. La Gioventù Granata dopo aver seguito i propri beniamini domenica scorsa a Dogato, si prepara alla lunga trasferta nella speranza di bissare l’esultanza di domenica scorsa e festeggiare il ritorno in Prima

