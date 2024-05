Ecco come il blocco di TikTok può cambiare il mondo del cibo e colpire i food influencers

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 7 maggio 2024)ha superato da tempo la sua iniziale fama di social in cui condividere balletti e lip sync su brani orecchiabili. È diventato una fucina di creatività, umorismo e, cosa più eccitante, video di cucina. Ma il recente provvedimento governativo negli Stati Uniti sta per mettere tutto questo a rischio. Il ban diL'eventuale ban diavrebbe enormi ripercussioni suldel, dal momento che oggi la piattaforma ha superato Instagram e i media tradizionali per portata e volume di contenuti di. Dopo un tentativo fallito da parte dell'amministrazione Trump nel 2020, il Congresso degli Stati Uniti ha ripreso in mano le sorti della piattaforma a causa delle preoccupazioni sulla privacy degli utenti. Il 24 aprile il presidente Joe Biden ha firmato la legge: la società ...