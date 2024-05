Il futuro del Napoli lo capiremo dalla scelta dell’allenatore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2024) Cesare – Caro Guido inutile pareggio delche fa di tutto per non andare in Europa, o almeno nell’Europa che conta. Nonostante le frenate delle squadre dirette concorrenti. Ma quello che è incredibile è che la difesa delormai è affettasindrome di Lazzaro, cioè la capacità e il dono soprannaturale di far resuscitare i morti. Infatti ad Empoli ha fatto segnare Cerri che non segnava da 3 anni, con la Roma Abrahm che non segnava da più di 1 anno e stavolta ad Udine Success che anche lui non segnava da 1 anno. Guido – Tutto vero. E attenzione non sono difensori ma centravanti. Il gol del pareggio è dovuto all’ennesima dormita difensiva con Olivera che fa staccare di testa l’avversario in solitaria per l’assist ed Ostigard lento e imbambolato che si fa aggirare dall’avversario in piena area. E inoltre nelle ultime due ...