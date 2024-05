Il Calciomercato estivo è ancora lontano dall’apertura ufficiale, ma iniziano a circolare le prime indiscrezioni. ritorno di fiamma per un giocatore in ottica Napoli . La stagione del Napoli si avvia verso la conclusione, e per gli azzurri ci sarà ...

BDC - Marolda: "Il Napoli non può aspettare troppo per il nuovo allenatore, non sono convinto che Conte sia una pista totalmente chiusa" - BDC - Marolda: "Il napoli non può aspettare troppo per il nuovo allenatore, non sono convinto che Conte sia una pista totalmente chiusa" - Ciccio Marolda, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal napoli contro l'Udinese e del futuro del club azzurro. Questo il pensiero del giornalista: "Stas ...

Calciomercato Napoli, occhi su Manuel Ugarte del Psg - calciomercato napoli, occhi su Manuel Ugarte del Psg - Secondo le ultime voci di calciomercato napoli, il club azzurro sarebbe tra quelli interessati a Manuel Ugarte, centrocampista del Psg ...

BDC - Gifuni: "In difesa mi piacciono Buongiorno e Calafiori, al posto di Osimhen prenderei Gyokeres" - BDC - Gifuni: "In difesa mi piacciono Buongiorno e Calafiori, al posto di Osimhen prenderei Gyokeres" - Gianluca Gifuni, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal napoli contro l'Udinese e del futuro del club azzurro. Questo il commento del giornalista: "Que ...