Il truffacuori - Vanessa Paradis nella commedia romantica | le curiosità da sapere

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 7 maggio 2024)prima serata di Martedì 7 Maggio su Rai Uno va in onda Il, una leggera e divertentecon, la bionda cantante ex moglie di Johnny Depp che esordì ragazzina con il brano cult Joe le taxi. Film perfetto per una serata all’insegna del sentimento perché, pur non essendo un capolavoro, la pellicola si lascia guardare con piacere dall’inizio alla fine. Di seguito tutte leda conoscere. Il: la trama in breve e il cast Alex fa una strana professione, quella dell’heartbreaker, ovvero lo “sfasciacoppie”, e non guarda in faccia a nessuno quando deve conquistare la donna di turno. Forte del suo fascino e profondo conoscitore di ogni strumento di seduzione, in poche settimane porta alla ...