Truffe agli anziani | ancora sequestri di preziosi e denunce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Arezzo, 6 maggio 2024 – Non si fermano le odiose. Nel corso degli ultimi 15 giorni, la Polizia di Stato di Arezzo ha recuperato numerosi monili in oro e denaro contante, frutto di 2 diverseconsumate ad Aosta e Padova in danno, rispettivamente, di una signora di 85 anni e di coppia di coniugi di 87 e 80 anni. In entrambi casi, i malfattori sono stati intercettati lungo l’autostrada del sole desperti poliziotti della Stradale di Battifolle, sempre in prima fila anche nella guerra a questi odiosi crimini, che hanno denunciato a piede libero due uomini e recuperato e restituitoil maltolto, del valore stimato di oltre 30.000. Anche questa come le altre volte, i delinquenti senza scrupoli che si dedicano a questo ignobile ...