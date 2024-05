Autocarro rubato Guai per il padrone

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha lasciato l’incustodito per pochi minuti e gli è stato. Ma oltre al danno c’è stata pure la beffa: la Locale, che ha bloccato il malvivente ubriaco non lontano dal luogo del furto,ha appurato che il mezzo era privo di assicurazione. Così il ladro è stato denunciato per furto aggravato, guida in stato d’ebbrezza, rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e mancanza temporanea della patente. Il deper l’omessa copertura assicurativa del veicolo e le omesse cautele durante la sosta, visto che aveva lasciato le chiavi del mezzo sul sedile del passeggero. L’episodio è avvenuto in via del Carmine, a ridosso del centro, e il ladro ubriaco è stato fermato in viale Mazzini. U.Z.

