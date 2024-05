Tragedia nel napoletano - ciclista investito e ucciso da un autocarro

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 7 maggio 2024)nella giornata di ieri, lunedì 6 maggio, a Nola, in provincia di Napoli. Un uomo di 65 anni, residente a San Gennaro Vesuviano, è stato travolto da unFiat Iveco mentre era a bordo della sua bicicletta. I fatti sono accaduti in via L'articolo Teleclubitalia.