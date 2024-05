Incidente sul lavoro a Casteldaccia - indagini e ipotesi | cosa sappiamo su 5 operai morti

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sulavvenuta ieri pomeriggio, lunedì 6 maggio, a(Palermo) dove sonoper le esalazioni di gas in una vasca di liquami, è alper accertare eventuali responsabilità sull'sul. Gli inquirenti sentiranno gliL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pm al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Investigatori nella sede della ditta Quadrifoglio, acquisiti documenti La Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha aperto un'inchiesta sulla tragedia sul lavoro avvenuta ieri pomeriggio, ...

Casteldaccia, strage sul lavoro: cinque morti e un ferito gravissimo durante un intervento alla rete fognaria - casteldaccia, strage sul lavoro: cinque morti e un ferito gravissimo durante un intervento alla rete fognaria - Cinque le vittime di casteldaccia e un ferito grave. Gli operai stavano effettuando un intervento alle reti fognarie: quattro i sopravvissuti ...

I sogni spezzati in quel pozzetto di Casteldaccia, chi erano le vittime della strage - I sogni spezzati in quel pozzetto di casteldaccia, chi erano le vittime della strage - Chi sognava il posto fisso, e chi a 71 anni doveva ancora lavorare. Sogni comuni e speranze infrante in quel maledetto pozzetto a casteldaccia durante quella che doveva essere una normale giornata lav ...

Chi sono i cinque operai morti a Casteldaccia (PA) per le esalazioni di idrogeno solforato - Chi sono i cinque operai morti a casteldaccia (PA) per le esalazioni di idrogeno solforato - Chi sono i cinque operai morti nella strage di casteldaccia, in provincia di Palermo, lo scorso lunedì 6 maggio 2024