Advertising

TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: È morto a 94 anni il cardinale Angelo Sodano - tfnews_t : È morto il #Cardinale #AngeloSodano, Segretario di Stato Emerito #segretariodistatoemerito #cardinaleangelosodano… - infoitinterno : Chiesa, morto a 94 anni il cardinale Angelo Sodano - PCocurullo : È morto a 94 anni il cardinale Angelo Sodano - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: È morto a 94 anni il cardinale Angelo Sodano -

... èieri all'età di 94 anni. Nel corso di queste ore, si sta parlando molto di come il ...- suscita nel mio animo sentimenti di gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di, ..."La scomparsa del cardinale Angelo Sodano suscita nel mio animo sentimenti di gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di, che visse con generosità il suo sacerdozio dapprima ...Angelo Sodano fu Segretario di Stato della Chiesa vaticana con Giovanni Paolo II. Papa Francesco ha inviato un telegramma alla sorella Maria Ieri sera, a Roma, si è spento all’età di 94 anni il ...Il cardinal Angelo Sodano è morto all'età di 94 anni. Durante il pontificato di Francesco, il porporato si era dimesso dall'incarico di decano ...