Un posto al sole | Michele e Silvia sono nuovamente insieme

Leggi su formatonews

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere chesi avvicinano di nuovo portando scompiglio nella vita di Rossella. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere chesi riavvicineranno di nuovo mandando in confusione Rossella. La giovane già in crisi per le sue cose si sentirà ancora più frustrata dallo strano comportamento dei genitori. unal:-di nuovo vicini (web)Intanto, il viaggio di Mariella e Guido sta per portare Cerri e Sarti alla resa dei conti. Infine, le operazioni fatte da Eugenio porteranno a grandi risultati. Ma andiamo a vedere i dettagli ...